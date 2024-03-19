Жителя Ялты заставили заплатить за клевету 1 млн рублей

С жителя Ялты принудительно взыскали штраф в размере 987 тысяч рублей. Как сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов, решением суда мужчина должен был возместить ущерб за клевету в отношении одного из должностных лиц, осуществляющих правосудие.