Жителя Ялты заставили заплатить за клевету 1 млн рублей

С жителя Ялты принудительно взыскали штраф в размере 987 тысяч рублей. Как сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов, решением суда мужчина должен был возместить ущерб за клевету в отношении одного из должностных лиц, осуществляющих правосудие.
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