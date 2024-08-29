Ермак и Умеров пытаются убедить США снять ограничения на удары по России

Встречу с представителями администрации президента США Джо Байдена планируют глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров, сообщает 29 августа телеканал CNN, ссылаясь на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии