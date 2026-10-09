Трочек о роли чата сборной США в запросах на обмен из Канады: «Чат есть, но это не место для обсуждения обменов. В последнее время он затих, стоит его немного расшевелить»

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Форвард «Юты» Винсент Трочек прокомментировал слухи вокруг группового чата хоккеистов сборной США. Существует мнение, что общение в этом чате повлияло на решение некоторых американских игроков запросить обмен из канадских клубов.