Ученые РАН предложили упростить наем мигрантов

АНГЕЛ АНГЕЛ

Очередное заказное и проплаченное заинтересованными лица исследование, на замещение коренного населения. При И.В.Сталине экономика СССР развивалась и работала в интересах внутреннего рынка, т.е. в интересах государства и повышения благосостояния народа. А сейчас вся экономика россии работает в интересах мафиозных семейных политико чиновничьих, бизнес олигархических, банковско финансовых страховых и т.д. воровских кланов, поделивших все сферы экономики между собой. Вся экономика работает не в интересах России и ее коренного населения, а на экспорт, в том числе и трудовые ресурсы, о которых так много говорят "эффективные" псевдо ученые проплаченные заинтересованными воровскими семейными кланами. Россию превратили в сток для ввоза контрафакта, товаров не отвечающих безопасности здоровью народа. Идет планомерное замещение коренного населения в интересах воровских семейных кланов, для которых Россия только кормушка, а население превратили в бесправных рабов с мизерными зарплатами и нищенскими пенсиями стариков. Россию распродают вместе с народом ради обогащения воровской "элиты". Нужны реальные реформы в России, которые будут проводить не "эффективные" политики, чиновники, главы и топменеджеры госкорпораций, правящей так называемой "элитой" и т.д., а практики профессионалы, компетентные специалисты, а не экономисты теоретики для которых кроме как инфляции и борьбы с ней других показателей нет. В России падает потребление, уровень жизни населения, рождаемость и т.д. среди коренного населения, при этом разворовываются социальный и пенсионные средства в интересах орд пришлых. Миллиарды выводятся ими с которых небыли уплачены налоги. Отмываются миллиарды властями под дружбанародные бывшие республики СССР в их экономики. В 2025 году благосостояние в этих республиках у населения стало выше, чем у коренного населения России. В СССР в реальном секторе экономики было занято 78-85% трудоспособного населения, в современной России около 16,5% трудоспособного населения, при этом армия дармоедов политиков, чиновников и т.д. в России около 4мил.чел. в два раза больше чем в СССР и это не считая обслуживающего их персонала. Все в России проведенные реформы были антинародными и в ущерб интересов России. Нет в России на сегодня ни одной патриотической партии и общественного движения, все они ОПГ, которые присосались к народному бюджетному пирогу и ради личного обогащения их верхушек обкрадывают простой народ России. В России более 600 молодежных организаций и в каждой руководителями сидят отпрыски с родственниками политиков, чиновников которые тоже финансируются за счет народных бюджетных средств. Может для начала сократим дармоедов присосавшихся в народному бюджетному пирогу....