10 продуктов, которые богаты незаменимой для здоровья аминокислотой омега-3

Жирные аминокислоты, такие, как омега-3, относятся к незаменимым для жизни и здоровья человека. Омега-3 замедляет процесс старения клеток, снижает аппетит, осуществляет профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы, улучшает концентрацию, улучшает метаболизм, помогает сохранить здоровье ногтей, волос и кожи.
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