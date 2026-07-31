Китай «решительно ответит», если США запретят ввоз роботов из Поднебесной

Страна будет защищать свои интересыКитай «решительно ответит» и защитит свои интересы, если Соединенные Штаты будут настаивать на запрете импорта новых китайских роботов и инверторов, о чем пишет Reuters.
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