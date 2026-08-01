В Россию вернулся известный надежный седан Hyundai с ценой Лады Весты

Ситуация, когда иномарка стоит меньше отечественного автомобиля, всегда выглядит немного абсурдно. А между тем седьмого поколения, прошедшая рестайлинг и завозимая в страну по параллельному импорту, именно в такую историю и попала.
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