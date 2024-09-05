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Донецкая группа новостей

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Так считает бывший офицер американской военной разведки Луис Элизондо. По его словам, доказательства существования инопланетян прячутся на в...

Так считает бывший офицер американской военной разведки Луис Элизондо. По его словам, доказательства существования инопланетян прячутся на в...

Инопланетяне среди нас. И человечеству от них не спастись. Так считает бывший офицер американской военной разведки Луис Элизондо.

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