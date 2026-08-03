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России целесообразно принять собственную формулу «деанкориджизации»

России целесообразно принять собственную формулу «деанкориджизации»

Визит Владимира Зеленского в США на похороны сенатора Линдси Грэма* (признан экстремистом и террористом в РФ), казалось, должен был логично завершить наметившийся разворот в подходе Вашингтона к украинскому кризису и отношениям с Россией.

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