Прорыв русской армии в Макеевке: Почему начала сыпаться оборона укровермахта

Инсайдеры из окружения Залужного признали, что очень многие пiдроздiли воюют плохо — ситуацию спасают всего несколько бригад ВСУ Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Полковник в отставке, военный историк и обозреватель, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов назвал дату октябрьского наступления ВСУ.
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