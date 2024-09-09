«Спасибо за ностальгию» и «Лютая имба» — фанат реалистично воссоздал гонку из культовой NFS: Most WantedYouTube-канал ODONATA CINEMA вновь опубликовал кинематографическое видео, на котором воссоздал гоночное состязание в Рокпорте из культовой Need for Speed: Most Wanted, вышедшей в 2005 году.
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