С подачи Тины Канделаки была запущена дискуссия о выдворении западных послов из России. Сделать это хочется очень многим в России по понятным причинам, но любой профессиональный дипломат скажет - лучше иметь дипломатические контакты, чем их не иметь.
Может пора щелкнуть по носу?
Комментарии
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Мария Беликова
Поселить их на задворках!
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5 час.
Игорь Василевский
Министерство сожалений и предупреждений пока в раздумьях....Как можно огорчить страны пребывания своих многочисленных отпрысков?
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5 час.
Владимир Алтайцев
Был я в Болгарии в 1976 году. Так там все посольства были вынесены за пределы Софии, для чего построили там квартал посольский. Вот и нам надо так сделать.
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41 мин.
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