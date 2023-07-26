Мы из Советского Союза

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  • Владимир Алтайцев
    Был я в Болгарии в  1976  году. Так  там все посольства  были вынесены за пределы Софии, для чего построили  там квар...Может пора щелкну...
  • Владимир Алтайцев
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  • Владимир Алтайцев
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Может пора щелкнуть по носу?

Может пора щелкнуть по носу?

С подачи  Тины Канделаки была запущена дискуссия  о выдворении западных послов из России.  Сделать это хочется очень многим в России по понятным причинам, но любой профессиональный дипломат скажет - лучше иметь дипломатические контакты, чем их не иметь.

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Комментарии
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Мария Беликова
Поселить их на задворках!
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5 час.
Игорь Василевский
Министерство сожалений и предупреждений пока в раздумьях....Как можно огорчить страны пребывания своих многочисленных отпрысков?
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5 час.
Владимир Алтайцев
Был я в Болгарии в  1976  году. Так  там все посольства  были вынесены за пределы Софии, для чего построили  там квартал посольский. Вот и нам надо так сделать.
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41 мин.

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