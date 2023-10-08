Попробовал в гостях вкусное молдавское блюдо «Манджа» с баклажанами, очень понравилось. Готовил дома уже три раза и хочется еще

Будет вкусно
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Будет вкусно

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Комментарии
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Акимова Татьяна
Если делать в духовке, будет не хуже.
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1 д.
ольга золотницына
Это не Манджа!
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19 час.
Ольга Ольга
Приготовила, понравилось))) Не икра, поскольку баклажаны брусочками. Скорее овощное рагу. Да и, разве баклажаны могут быть невкусными?!
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18 час.

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