Попробовал в гостях вкусное молдавское блюдо «Манджа» с баклажанами, очень понравилось. Готовил дома уже три раза и хочется еще

Когда наступает лето и на рынке появляются молодые вкусные баклажаны, я обязательно покупаю их килограммами и готовлю из них разные блюда - мариную, делаю салаты с баклажанами или просто беру с собой на природу и готовлю их на гриле.
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