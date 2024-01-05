Одного дня народного гнева хватило для пересмотра дела Макса

Да,вот ! ПескОв извивается, как налим среди камней, но час его настанет. Не такие сдувались...

Ксения Фотина

А ТО ?! С ЧЕГО БЫ ТОГДА ЕМУ ТАК НАГЛЕТЬ ?! И ТАК РИСКОВАТЬ ДОЛЖНОСТНЫМ МЕСТОМ ! 🥶😡👨‍👦‍👦