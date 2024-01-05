Автор: АМАРАНТ "Назовите имя!" Добряк-следак отказал в возбуждении уголовки на Галкина. И такое началось.
Одного дня народного гнева хватило для пересмотра дела Макса
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Слепого следователя надо бы наказать.
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8 час.
Сергей Дмитриев
Да,вот ! ПескОв извивается, как налим среди камней, но час его настанет. Не такие сдувались...
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7 час.
Ксения Фотина
А ТО ?! С ЧЕГО БЫ ТОГДА ЕМУ ТАК НАГЛЕТЬ ?! И ТАК РИСКОВАТЬ ДОЛЖНОСТНЫМ МЕСТОМ ! 🥶😡👨👦👦
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1 час.
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