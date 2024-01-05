Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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    Ничего гениального в этом работнике ртом нет , да ещё как человек -полный отврат . Финал его карьеры закономерен - пр..."А король-то голы...
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    А ТО ?! С ЧЕГО БЫ ТОГДА ЕМУ ТАК НАГЛЕТЬ ?! И ТАК РИСКОВАТЬ ДОЛЖНОСТНЫМ МЕСТОМ !  🥶😡👨‍👦‍👦Одного дня народн...
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Одного дня народного гнева хватило для пересмотра дела Макса

Одного дня народного гнева хватило для пересмотра дела Макса

Автор:  АМАРАНТ "Назовите имя!" Добряк-следак отказал в возбуждении уголовки на Галкина. И такое началось.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Слепого следователя надо бы наказать.
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8 час.
Сергей Дмитриев
Да,вот ! ПескОв извивается, как налим среди камней, но час его настанет. Не такие сдувались...
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7 час.
Ксения Фотина
А ТО ?! С ЧЕГО БЫ ТОГДА ЕМУ ТАК НАГЛЕТЬ ?! И ТАК РИСКОВАТЬ ДОЛЖНОСТНЫМ МЕСТОМ !  🥶😡👨‍👦‍👦
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1 час.

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