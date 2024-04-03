Стала известна судьба антенн после сноса антенного поля в Красноярска

Недавно сенатор Александр Усс рассказал, что антенное поле за Ветлужанкой отдадут под застройку. Мы узнали, что сделают с оборудованием на поле и как это отразится на качестве теле- и радиовещания в Красноярске.
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