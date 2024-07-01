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Раис Татарстана в Чистополе посетил участника Великой Отечественной войны Накипа Хайруллина

Раис Татарстана в Чистополе посетил участника Великой Отечественной войны Накипа Хайруллина

Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в городе Чистополь. В рамках визита он побывал в гостях у участника Великой Отечественной войны Накипа Хайруллина, которому в феврале этого года исполнилось 100 лет.

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