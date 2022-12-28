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Московские исполнители откроют новый джазовый год в клубе Игоря Бутмана

Московские исполнители откроют новый джазовый год в клубе Игоря Бутмана

Новый джазовый год в Клубе Игоря Бутмана начнется с концертов столичных исполнителей. 6 и 7 января рождественский концерт на сцене клуба представит голливудская парочка отечественной сцены – певица Виктория Каунова и саксофонист Ильи Морозов.

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