Володин: Госдума в срочном порядке рассмотрит индексацию пенсий военным

На 9,5% Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о том, что нижняя палата парламента приступит к приоритетному обсуждению законопроекта о дополнительной индексации пенсий для военных пенсионеров с 1 января 2025 года.
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