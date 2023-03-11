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Лариса Сергеевна
Что прессовали?
Патриарх Московск...
Лариса Сергеевна
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с призывом, опрессованным Папе Римскому
Патриарх Московск...
АМ
аршак меликджанян
а на фиг он нужен в Москве?, этот "папа" не видящий греха в пидарастии.....
Папа Римский заяв...
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Запорожье будут брать, как сирийский Дейр-эз-Зор
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