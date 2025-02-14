Intro-Voice и SynthVoiceRU работают над нейроозвучкой для Indiana Jones and the Great Circle Как стало ...

Intro-Voice и SynthVoiceRU работают над нейроозвучкой для Indiana Jones and the Great CircleКак стало известно, группа Intro-Voice сообщила о том, что совместно с SynthVoiceRU работает над созданием нейроозвучки для Indiana Jones and the Great Circle.
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