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Хинштейн назвал свое назначение врио главы Курской области огромной честью

Хинштейн назвал свое назначение врио главы Курской области огромной честью

Комментируя свое назначение врио губернатора Курской области, депутат Государственной думы Александр Хинштейн заявил, что это огромная честь и большая ответственность, и его ждет много работы в "непростом регионе".

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