Хинштейн назвал свое назначение врио главы Курской области огромной честью

Комментируя свое назначение врио губернатора Курской области, депутат Государственной думы Александр Хинштейн заявил, что это огромная честь и большая ответственность, и его ждет много работы в "непростом регионе".
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