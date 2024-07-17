Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Сторонники капитализма, главным критерием благополучия считают наличие в магазине колбасы. Людей, которые так считают, мне даже жаль

Сторонники капитализма, главным критерием благополучия считают наличие в магазине колбасы. Людей, которые так считают, мне даже жаль

Самым главным достижением вернувшегося (на время) в страну капитализма, его апологеты считают забитые продуктами полки магазинов.

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Комментарии
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М
Мария
Не все антисоветчики тупые. Иначе, как бы им удалось развалить Советский Союз?
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14 час.
Anatoly Kiselev
Их ум направлен на личное обогащение и обман других и к сожалению им это удаёся.
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12 час.
мв
михаил валеев
Как это надоело споры когда было лучше? Лучше было когда был молодым и здоровым. Будут выборы пришли и выбрали коммунистов и президента коммуниста и кушайте вкусную колбасу и не ругайтесь.
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12 час.

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