Сторонники капитализма, главным критерием благополучия считают наличие в магазине колбасы. Людей, которые так считают, мне даже жаль

Не все антисоветчики тупые. Иначе, как бы им удалось развалить Советский Союз?

Их ум направлен на личное обогащение и обман других и к сожалению им это удаёся.

мв

михаил валеев

Как это надоело споры когда было лучше? Лучше было когда был молодым и здоровым. Будут выборы пришли и выбрали коммунистов и президента коммуниста и кушайте вкусную колбасу и не ругайтесь.