Исследование: Стресс матери оставляет невидимый след в мозге ребёнка ещё в утробе

Группа израильских учёных обнаружила, что стресс, переживаемый женщиной во время беременности, может оказывать влияние на мозг плода, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на заявление Еврейского университета в Иерусалиме, сделанное в понедельник.
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