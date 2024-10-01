Заслуженный тренер России по футболу Алексей Стрепетов: «Ждем от «Зенита» чемпионской игры»

Известный футбольный специалист оценил выступление петербургской команды в первых 10 турах чемпионата России и высказался о проблемах, которые предстоит решить тренерскому штабу Сергея Семака Десять туров сыграны в чемпионате России, позади треть дистанции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии