Новости на "России 24". Жан Беленюк получил свою порцию проклятий от украинских радикалов

Олимпийского чемпиона Токио в греко-римской борьбе Жана Беленюка неласково встретили на Украине. Киевские радикалы припомнили спортсмену совместное фото с российской журналисткой Ольгой Скабеевой и оскорбили Беленюка в крайне расистской манере.