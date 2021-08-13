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Новости на "России 24". Жан Беленюк получил свою порцию проклятий от украинских радикалов

Новости на "России 24". Жан Беленюк получил свою порцию проклятий от украинских радикалов

Олимпийского чемпиона Токио в греко-римской борьбе Жана Беленюка неласково встретили на Украине. Киевские радикалы припомнили спортсмену совместное фото с российской журналисткой Ольгой Скабеевой и оскорбили Беленюка в крайне расистской манере.

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