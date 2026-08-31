Москвички в САО познакомятся с новым центром женского здоровья на днях открытых дверей

Жительницы Северного округа смогут лично оценить, как меняется столичная медицина: в ближайшие выходные, 5 и 6 сентября, в районе Аэропорт пройдет день открытых дверей в новом центре женского здоровья.
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