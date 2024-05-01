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"Сопротивление" по-украински

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Номинально Франция участвовала во Второй мировой войне почти год – с третьего сентября 1939 года по 22 июня 1940 года (затем воевала "Сражающаяся Франция" де Голя, Французская республика из войны вышла, подписав с Германией перемирие – фактически капитулировала).

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Пока берут в руки оружие и стреляют кассетными снарядами и тп, всех убивать. Мирный укр даже если призовут, не будет целиться в человека.
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5 час.
АС
Анатолий Страшко
Иванова, Вам бы бабу Вангу когда-то поучить. Про мирного укра ей тайну раскрыть, которую нам вешаете на уши.
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3 час.

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