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Царьград

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Шестаков: Владивосток модернизирует 25 км теплосетей в этом году

Шестаков: Владивосток модернизирует 25 км теплосетей в этом году

Во Владивостоке до конца года планируют модернизировать 25 км теплосетей. Глава города Константин Шестаков отметил, что такие работы ведутся с 2022 года.

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