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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аузилио покинул пост спортивного директора «Интера». Его сменил начальник команды U23 Баччин

« Интер » объявил о назначении нового спортивного директора.  Клуб объявил об уходе  Пьеро Аузилио , работавшего на этом посту с 2010 года.

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