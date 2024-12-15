Scottish Open 2024: Лэй Пэйфань впервые вышел в рейтинговый финал

Китайское противостояние в полуфинале турнира Scottish Open 2024 завершилось победой Лэя Пэйфаня над Сяо Годуном, сообщает WST Лэй Пэйфань (фото: WST)Все Новости и результаты Scottish Open 2024 Результаты, турнирная таблица Scottish Open 2024 Квалификация - результаты Scottish Open 2024 Scottish Open 2024.
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