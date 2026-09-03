Челябинские ученые создали первый в России неразрушимый бетон

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) совместно с коллегами из Чжэцзянского университета создали специальный цемент, который при застывании превращается в неразрушимый бетон.
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