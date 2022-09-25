Как Америка планирует развалить Россию

«Надо сделать упор на бурятов, чеченцев и якутов» На днях бывший исполняющий обязанности директора разведки Минобороны США Дэвид Шедд опубликовал новый цикл рекомендаций для американских спецслужб по подрыву общественных настроений внутри России.