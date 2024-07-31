В Тамбовской области школьник на мопеде врезался в «двенашку»

Авария произошла около шести часов вечера в Уваровском округе Тамбовской области. В селе Моисеево-Алабушка на улице Советской 14-летний школьник на мопеде «Альфа» при обгоне не убедился в его безопасности.
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