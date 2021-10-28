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Провинции Китая повысили стандарты выплат пенсий по старости

Более половины провинциальных регионов Китая повысили стандарт выплаты базовых пенсий по старости для городских и сельских жителей, сообщило Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая, передает 27 октября агентство Синьхуа.

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