Эксперт Супонина: из-за успехов хуситов Трампу сложнее снизить цены на нефть

Захват хуситами ключевых пунктов на побережье Красного моря усиливает нестабильность сразу в двух проливах — Ормузском и Баб-эль-Мандебском, — а также делает трудновыполнимой предвыборную задачу президента США Дональда Трампа по снижению цен на нефть.