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Эксперт Супонина: из-за успехов хуситов Трампу сложнее снизить цены на нефть

Эксперт Супонина: из-за успехов хуситов Трампу сложнее снизить цены на нефть

Захват хуситами ключевых пунктов на побережье Красного моря усиливает нестабильность сразу в двух проливах — Ормузском и Баб-эль-Мандебском, — а также делает трудновыполнимой предвыборную задачу президента США Дональда Трампа по снижению цен на нефть.

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