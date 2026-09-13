Дмитриев посоветовал главе Palantir Карпу сменить имидж и стратегию в рекламе

Генеральному директору Palantir Алексу Карпу рекомендуется сменить имидж и подход к рекламе. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X.