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Крымская газета

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Где купить бензин по 100 рублей за литр в Крыму 17 сентября: адреса АЗС

Где купить бензин по 100 рублей за литр в Крыму 17 сентября: адреса АЗС

Сегодня, 17 сентября с 8:00 до 10:00 бензин АИ-92 по 100 рублей за литр в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС: Симферополь АЗС «Грифон» — улица Генерала Васильева, 30А · АИ-92, АИ-95, ДТ — наличный расчёт · ДТ — свободная продажа (по обновлению) АЗС «Грифон» — улица Глинки, 74 · ДТ — свободная продажа АЗС «Формула» — Ялтинская улица, 20к1 · АИ-92, ДТ — свободная продажа АЗС «Формула» — Киевская улица, 231 · АИ-92, ДТ — свободная продажа Симферопольский район АЗС «Грифон» — село Скворцово, улица Калинина, 111 · ДТ — свободная продажа АЗС «Формула» — село Заречное, Просторная улица, 26уч2 · АИ-92, ДТ — свободная продажа Бахчисарай и Бахчисарайский район АЗС «Грифон» — г.

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