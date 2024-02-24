Lenovo выпустила в Китае ноутбуки ThinkBook 14+ и ThinkBook 16+ на базе Ryzen 7 8845H Компания Lenovo ...

Lenovo выпустила в Китае ноутбуки ThinkBook 14+ и ThinkBook 16+ на базе Ryzen 7 8845HКомпания Lenovo выпустила в Китае два новых ноутбука из серии ThinkBook — 14-дюймовую модель ThinkBook 14+ Ryzen Edition и 16-дюймовую ThinkBook 16+ Ryzen Edition.