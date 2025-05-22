В Кургане начался ремонт важной для города тепломагистрали «Юг»

В Кургане продолжается поэтапное обновление системы теплоснабжения. Этим летом сотрудники Курганской генерирующей компании (КГК) проведут капитальный ремонт на участке тепломагистрали «Юг» по улице Сергея Васильева.
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