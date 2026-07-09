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SPLETNIK

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Светлана Лобода проводит время на Неделе высокой моды в Париже

Светлана Лобода проводит время на Неделе высокой моды в Париже

Светлана Лобода, как и многие другие селебрити, проводит время на Неделе высокой моды в Париже. 43-летняя певица показала в соцсетях, как и в чём она ходит на модные показы.

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