Нижегородская область окажет поддержку ГК «Норкем» в создании инновационного производства и подготовке кадров

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) и группа компаний «Норкем» подписали соглашение о содействии при реализации проекта создания инновационного производства синтетических высших жирных спиртов (ВЖС) в Нижегородской области.
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