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Юрист Хаминский посоветовал сверять цену вторичного жилья с рынком

Юрист Хаминский посоветовал сверять цену вторичного жилья с рынком

Покупателям вторичного жилья следует проверить рыночность цены квартиры, историю прав и возможные судебные споры.

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