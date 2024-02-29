Вот это - очередной баннер, который растянули во время последнего матча своей команды болельщики белградского клуба «Црвена Звезда».
Сербы готовят закон - выгнать всех предателей России из своей страны
Комментарии
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Александр Ткаченко
Ничего нового; как всегда, все жиды и пидоры, против России!!! Нам не привыкать.
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13 час.
Александр Ткаченко
А кто тогда руководить Россией будет если всех к стенке? Оно же поголовно у власти. За очень редким исключением.
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13 час.
Владимир Грачев
Сербы не братушки! Доказали не только словом, но и делом! А по поводу "к стенке" можно предложить и более гуманное решение. Дел сейчас в России море, дороги строить на Севере, валить лес в тайге, убирать металлолом на южном побережье Северного Ледовитого океана. Вот там и пригодятся эти "мальчиши (девчата) - плохиши", какие - никакие рабочие руки. Глядишь, на свежем воздухе физический труд и прояснит в голове, что есть Родина и как ей помочь стать ещё более сильной и могучей.
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8 час.
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