Сербы готовят закон - выгнать всех предателей России из своей страны

А кто тогда руководить Россией будет если всех к стенке? Оно же поголовно у власти. За очень редким исключением.

Владимир Грачев

Сербы не братушки! Доказали не только словом, но и делом! А по поводу "к стенке" можно предложить и более гуманное решение. Дел сейчас в России море, дороги строить на Севере, валить лес в тайге, убирать металлолом на южном побережье Северного Ледовитого океана. Вот там и пригодятся эти "мальчиши (девчата) - плохиши", какие - никакие рабочие руки. Глядишь, на свежем воздухе физический труд и прояснит в голове, что есть Родина и как ей помочь стать ещё более сильной и могучей.