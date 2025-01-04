Информацию о погибшем подтвердили журналистам v1.ru и в ГУ МЧС России по Волгоградской области. — В 04:08 поступило сообщение.
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Информацию о погибшем подтвердили журналистам v1.ru и в ГУ МЧС России по Волгоградской области. — В 04:08 поступило сообщение.