Президент Азербайджана поздравил правящую партию Грузии с победой на выборах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил партию «Грузинская мечта» с победой на выборах. Лидер республики направил соответствующее письмо премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе, передает РИА Новости.
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