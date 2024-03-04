В России задумали снизить долю льготной ипотеки на новое жилье

Российский Минфин задумал снизить долю льготной ипотеки на рынке новостроек до 25-30 процентов. «Нам важно обеспечить поддержку именно граждан, а не застройщиков и банков», — констатировал глава ведомства Антон Силуанов.
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