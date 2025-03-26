Про Флоренс Найтингейл и основы сестринского дела

В народном употреблении имя Найтингейл стало известно в массовой культуре как «синдром Флоренс Найтингейл» в фильмах и телесериалах, обозначающий психологический феномен, при котором у пациентов и терапевтов возникает сочувствие из-за благодарности за лечение или сочувствия к состоянию пациента.
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