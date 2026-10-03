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Максим Петров объяснил необычное празднование после дебютного гола за сборную

Максим Петров объяснил необычное празднование после дебютного гола за сборную

Полузащитник сборной России и «Балтики» Максим Петров поделился впечатлениями от дебютного гола за национальную команду и рассказал о необычном праздновании.

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