Володин и Матвиенко заявили о поражении Макрона и Шольца на выборах в ЕП

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц «из последних сил цепляются за власть», однако им стоило бы уйти в отставку, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам выборов в Европарламент.
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