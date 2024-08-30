В Минздраве предупредили о риске госпитализации из-за болезни EVALI

Почти всем пациентам с болезнью EVALI (англ. E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury — повреждение легких, ассоциированное с курением электронных сигарет и вейпов) необходима госпитализация, сообщила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России Маринэ Гамбарян.
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